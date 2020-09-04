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إصابة طالب بكورونا في الإعدادية الجديدة بالرينة

تاريخ النشر: 04/09/2020 - 08:35

إصابة طالب بكورونا في الإعدادية الجديدة بالرينة
يكافحون انتشار كورونا بالرينة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن في قرية الرينة عن إصابة طالب من المدرسة الإعدادية الجديدة في قرية الرينة بفيروس كورونا المستجد، أمسِ الخميس.

ووجهت إدارة المدرسة رسالة للطلاب وأهاليهم، قالت فيها، إنه "بعد اتصالٍ هاتفيّ من أحد أهالي طلّابنا/ طالباتنا مع مديرة المدرسة، عصر اليوم، تمّ إبلاغ الإدارة بإصابة طالب/ة من مدرستنا بفيروس كورونا".

وأضافت أنه "على إثر هذا الاتصال، قامت مديرة المدرسة بإبلاغ الجهات المعنيّة الّتي بادرت فورا إلى عقد اجتماعٍ طارئٍ مع مسؤولين من وزارة الصّحّة وممثلين عن وزارة التّربيّة والتّعليم والمجلس المحلّي، تمّ بعده التّواصل مع أهالي الطّلّاب والمعلمين الّذين كانوا باتصال مباشر مع الطّالب/ة، وطُلب منهم الدّخول الطّوعيّ إلى الحجر الصحّيّ والاستمرار باتباع التعليمات الوقائيّة واتخاذ الاحتياطات اللّازمة، فضلاً عن ضرورة التّشاور مع طبيب العائلة بالنّسبة للخطوات الواجب اتباعها حتّى انتهاء التّحقيق الوبائيّ وصدور تعليمات إضافيّة من قِبل الجهات المعنيّة".

وأكدت إدارة المدرسة أنّ "الطّالب/ة لم تظهر عليه/ها أيّ من أعراض المرض طوال زمن وجوده/ا في المدرسة، وأن المدرسة احتوت الموقف وفقًا لتعليمات وزارة الصّحّة، وذلك حرصًا على عافية أبنائها واهتمامًا بسلامتهم وسلامة ذويهم وأهل القرية".

وختمت الإدارة بالقول إن المجلس المحلّي سيعقّم المدرسة كُلََّها، اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لاستقبال الطّلّاب يوم غدٍ السبت لمتابعة التّعليم الوجاهيّ داخل جدران المدرسة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الرينة
#طلاب
#مدارس
#فيروس كورونا

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