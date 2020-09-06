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مصرع سيدة و4 إصابات بينها خطيرة بحادثي طرق بالنقب وحيفا

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 07:31

مصرع سيدة و4 إصابات بينها خطيرة بحادثي طرق بالنقب وحيفا
مكان حادث الطرق بالنقب (الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقيت سيدة مصرعها جراء حادث طرق وقع بعد منتصف الليل في جنوبي البلاد، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة، بينما في منطقة حيفا وقع حادث طرق أسفر عن إصابة شخص بجروح وصفت بالخطيرة، حيث نقل الجرحى للمستشفيات للعلاج.

في منطقة النقب تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 293، حيق أقر الطاقم الطبي وفاة سيدة في الأربعينيات من عمرها.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية إلى 3 أشخاص وصفت جروهم بين المتوسطة والخطيرة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

ووفقا لتحقيقات الشرطة فإن حادث الطرق الذي وقع عند مفرق "كلاحيم"، نجم عن تصادم بين مركبة خصوصية وسيارة تجارية صغيرة التي اصطدمت عن الجنب بالمركبة الخصوصية لأسباب لم تتضح بعد.

أما في منطقة حيفا، أصيب في ساعات متأخرة من الليل، شخص من الطيبة، بحادث طرق وقع على شارع 22 قرب حيفا.

وقام طاقم طبي من مركز الزهراوي بتقديم الإسعافات الأولية للجريح ونقلته وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا" لاستكمال العلاج.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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