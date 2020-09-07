باقة الغربية برتقالية والدراسة تنتظم كالمعتاد

أكدت بلديّة باقة الغربيّة أن المدينة في اللون البرتقالي ولا يشملها الإغلاق، إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه "يتم تداول قوائم المدن والقرى المتواجدة في المنطقة الحمراء، وفق خطّة عمل بروفيسور غمزو، الموكّل من قبل الحكومة لإدارة شؤون كورونا. تم زجّ اسم باقة الغربيّة في بعض هذه القوائم المغلوطة وغير الرسميّة".

وأشارت البلدية إلى أن "باقة الغربيّة توجد حتى اللحظة في المنطقة البرتقاليّة وليست في المنطقة الحمراء، أي إن الإغلاق لا يشمل المدينة. ذلك لا يعني أن نشعر بالأمان ولا نقلق، بل علينا الانتباه جيّدًا وأخذ وسائل وسبل الحيطة والحذر والمسؤوليّة التامّة لمنع انتشار كورونا، حتى لا نصل المنطقة الحمراء التي لها تبعات كبيرة على حياتنا الاجتماعية، على التربية والتعليم والحركة التجاريّة".

وختمت البلدية بالقول إنه "بناءً على ما ذكر أعلاه، تنتظم الدراسة غدًا كالمعتاد في جميع مدارس باقة الغربيّة. حفظ الله باقة وأهلها".