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الناصرة: رصاصة طائشة تصيب طفلا خلال لعبه مع شقيقته

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 14:33

الناصرة: رصاصة طائشة تصيب طفلا خلال لعبه مع شقيقته
أثر الرصاصة في جسد الطفل
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تعرض طفل يبلغ من العمر عامين من مدينة الناصرة، للإصابة من جراء عيار ناري طائش استقر في منطقة الصدر، وعلى إثر ذلك أحيل إلى المستشفى الإنجليزي حيث قام الطاقم الطبي هناك بإنقاذ حياة المصاب.

وجاء في بيان للمستشفى الإنجليزي في الناصرة، أن "طفلا (عامان) نجا بمعجزة بعد إصابته برصاصة طائشة يوم السبت الماضي، أثناء لعبه مع أخته في ساحة منزلهما بالمدينة، إذ بدأ بالصراخ والبكاء فجأة عندها خرج الأهل لتفحص سبب بكاء الطفل، ولاحظوا وجود جرح صغير في صدره العلوي، ما استدعاهم لنقله مباشرة إلى المستشفى".

وقال مدير قسم الطوارئ في المستشفى، د. نجيب نصر الله، الذي استقبل الطفل وعائلته، إنه "خلال فحصي الأولي لاحظت الجرح الصغير في صدره العلوي، وكتلة صغيرة بمنطقة الخصر، إذ توجهت للأهل وسألتهم إذا كانت هذه الكتلة قد ولدت مع الطفل فأجابوني بأنها علامة جديدة".

وأشار إلى أن "فحوصات الطفل كانت ممتازة، وفي تصوير الأشعة ظهر جسم غريب داخل جسم الطفل، وبدوري شككت بأن الجسم هو رصاصة لكني لم أتأكد، وفي أعقاب ذلك جرى إخضاع الطفل لعملية جراحية التي تمت بنجاح وبإزالة رصاصة مسدس من جسده".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الناصرة
#إطلاق نار
#المستشفى الإنجليزي
#نجيب نصر الله

الناصرة: رصاصة طائشة تصيب طفلا خلال لعبه مع شقيقته

الناصرة: رصاصة طائشة تصيب طفلا خلال لعبه مع شقيقته

الناصرة: رصاصة طائشة تصيب طفلا خلال لعبه مع شقيقته

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