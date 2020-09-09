ما التقييدات المفروضة على البلدات الحمراء؟

دخلت عشرات البلدات العربيّة إلى الإغلاق الليلي أمس، الثلاثاء، للحدّ من انتشار وباء كورونا. وحدّدت ساعات الإغلاق بين السابعة مساءً والخامسة فجرًا، غير أنّ التعليمات الأخرى لا تزال غير واضحة، خصوصًا أن التعليمات تتغيّر من إغلاق إلى آخر.

سين: هل حُدّد عدد التجمّعات في البلدات الحمراء؟

جيم: نعم، حُدّد بعشرين شخصًا في المناطق المفتوحة و10 أشخاص في المباني المغلقة.

سين: أيّة تقييدات تفرض على الحركة في ساعات الإغلاق؟

جيم: يسمح للقاطنين في البلدات الحمراء بالخروج إلى مسافة لا تزيد عن 500 متر من مكان سكنهم، باستثناء التزوّد بالطعام أو لحاجيّات طبيّة. كما يمكن للسكان من خارج البلدات المصنّفة حمراء الدّخول إليها، وستستمرّ المواصلات العامّة في العمل كالمعتاد.

سين: هل يعني ذلك أنّه يُسمح الدخول أو الخروج من البلدات الحمراء؟

جيم: لا تقييدات على الدخول إلى البلدات في كل الحالات. لكن خروج أهالي البلدة الحمراء محصور في:

وصول عامل إلى مكان عمله؛

التزوّد بالطعام أو الدواء أو المواد الضّروريّة؛

الحصول على علاج طبّي؛

المشاركة في التظاهرات؛

الذهاب إلى محكمة أو الكنيست؛

المشاركة في جنازة؛

زواج لقريب من الدرجة الأولى؛

توصيل قاصر والداه منفصلان.

سين: ما هي المصالح التي ستُغلق؟

جيم: ستبقى كل "المصالح الضروريّة" مثل الصيدليّات ومحلات بيع المواد التموينيّة مفتوحة. أمّا المحلات التي ستغلق فهي:

البارات؛

قاعات الأفراح؛

الصالات الرياضيّة؛

برك السباحة؛

دور السّينما؛

المؤسّسات التربويّة والمتاحف.

سين: هل يمكن طلب إرساليات من المطاعم؟

جيم: نعم، لكن ستبقى المطاعم نفسها مغلقة، أي أنّه لا يمكن الجلوس فيها أو جمع الطعام منها. فقط طلب إرساليّات.

سين: ماذا عن جهاز التعليم؟

جيم: سيُغلق جهاز التعليم من رياض الأطفال وحتى الثانويّة. لا يشمل ذلك التعليم الخاص. كما يعني أنّ الحضانات (جيل 0 حتى 3 أعوام) ستبقى مفتوحة.

سين: ما العقوبات في حال خرق القوانين؟

جيم: غرامة الابتعاد عن المنزل تصل إلى 500 شيكل؛ بينما غرامة فتح محلّ تجاري هي 2000 شيكل؛ ومن يرفض التفرّق من التجمّعات 1000 شيكل.