حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة الأحد

لا يطرأ، اليوم، السّبت، تغيّر يذكر على درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس الجمعة، وتسود أجواء حارة إلى حارّة جدًا بشكل عام في معظم أنحاء البلاد ولكن بشكل أقل حدة من بداية الموجة الحارة.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة نسبيًا وتسود أجواء حارة نسبيًا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين يسود طقس معتدل نسبيًا مع هواء منعش في المناطق الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

وغدًا، الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء حارة بشكل عام في المناطق الساحلية والمنخفضة وبشكل أقل في الجبال، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيًا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين يسود طقس معتدل نسبيًا مع هواء منعش في المناطق الجبلية العالية مع تدفق لسحب متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ليلًا.

وبعد غدٍ، الإثنين، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة بشكل عام نهارًا في المناطق الساحلية والمنخفضة وبشكل أقل في الجبال، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيًا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين يسود طقس معتدل نسبيًا مع هواء منعش في المناطق الجبلية العالية مع تدفق لسحب متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ليلًا.