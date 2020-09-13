جديدة المكر: 3 إصابات إحداها خطيرة بجريمة طعن

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة من جرّاءِ جريمة طعن وقعت عند منتصف الليل في جديدة المكر، حيث تم النقل الجرحى إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ووفقا لمركز حيان للعلاج المكثف، فإن طواقمه قدمت العلاج إلى 3 أشخاص بعد تعرضهم للطعن في جديدة المكر.

ووصفت إحدى الإصابات بالصعبة والأخرى بالمتوسطة، وتم نقل الجرحى إلى غرفة العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بمدينة نهريا لاستكمال العلاج.

ومساء السبت، وقعت جريمة طعن في قرية شعب، إذ أصيب شاب، بجروح وصفت بالخطيرة، حيث نقل الشاب الجريح إلى مستشفى نهريا، لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة التي فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث إن هُوِيَّة المشتبه به معروفة لهم وعمليات البحث عنه جارية لتنفيذ الاعتقال بحقه.

يذكر أن جريمة قتل وقعت في بلدة كفر كنا، ظهر السبت، راح ضحيتها الشاب غازي أمارة، وهو متزوج وأب لـ3 أطفال، حيث قتل طعنا خلال شجار، واعتقلت الشرطة قريبه للاشتباه بقتله