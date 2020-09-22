إصابة خطيرة لعامل صعقا بالكهرباء قرب عكا

تعرض شاب يبلغ من العمر 30 عاما، لصعقة كهربائية خلال عمله في شارع 22 بالقرب من مدينة عكا، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر طبي، بأن العامل أصيب نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية من خط كهرباء ذا ضغط عال على شارع رقم 22.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، وأحيل على وجه السرعة بحالة خطيرة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.