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اتهام: أقدم على طعن صديقه بعد جدال حول كورونا

تاريخ النشر: 29/09/2020 - 13:48

اتهام: أقدم على طعن صديقه بعد جدال حول كورونا
من مكان وقوع الجريمة (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد شاب (32 عاما) من سكان قرية شعب، على خلفية ضلوعه في جريمة طعن صديقه وإصابته بجراح وصفت بأنها خطيرة بعد جدال نشب بينهما حول فيروس كورونا المستجد.

وأرفقت لائحة الاتهام بطلب تمديد فترة اعتقال الشاب حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه؛ إذ نسبت له تهم التسبب بإصابة خطيرة متعمدة وحيازة سكين والتهديد.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "الجريمة تعود إلى يوم 12 أيلول/سبتمبر حينما نشب جدال بين المصاب وشبان آخرين حول فيروس كورونا، وفي أعقاب ذلك أقدم المتهم على تهديد المصاب بواسطة مطرقة".

وتابع "خلال الجدال بين الطرفين قام بالمتهم باصطحاب المصاب بسيارته إلى مكان آخر بالقرب من شارع 784، وهناك أقدم على الاعتداء عليه وطعنه بواسطة سكين في رأسه وبطنه وقدميه، ثم لاذ بالفرار من المكان".

ووفقا للائحة الاتهام، فإن "المصاب تمكن من الاتصال بأحد أصدقائه الذي قام بنقله إلى مركز طبي بكرميئيل لتلقي العلاج، ومن هناك فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة إلى أن اعتقلت المتهم".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#اتهام
#شعب
#فيروس كورونا

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