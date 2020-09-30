كورونا: وفاة مسنة من أبو سنان و439 إصابة نشطة بأم الفحم

توفيت مسنة (81 عاما) من بلدة أبو سنان في الجليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، فيما شخصت 35 إصابة جديدة بالفيروس في مدينة أم الفحم خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلن مستشفى الجليل في نهريا، من خلال بيان، عممه صباح اليوم الأربعاء، على وسائل الإعلام، أنه تم الإعلان عن وفاة مريضة كورونا من أبو سنان تبلغ من العمر 81 عاما، حيث كانت ترقد بأحد أقسام كورونا في المستشفى.

ووفقا للطاقم الطبي عانت المسنة من أمراض مزمنة، وكانت قد وصلت إلى المستشفى عقب إصابتها بالفيروس في العشرين من شهر آب/أغسطس الماضي.

ويرقد في أربعة أقسام كورونا بالمستشفى 98 مصابا بالفيروس، من بينهم 54 مصابا حالتهم خطيرة، و18 مصابا بحالة حرجة تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، و27 مصابا حالتهم طفيفة.

وتصل نسبة المرضى العرب بكورونا الذي يخضعون للعلاج بالمستشفى 64 % وتتراوح أعمار المرضى بحالة خطيرة بين الـ62 من العمر وأجيال الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي هو 65 عاما.

إلى ذلك، شخصت في مدينة أم الفحم 35 إصابة جديدة بكورونا في المدينة أمس الثلاثاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 439 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات الكلي في المدينة 2294 إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.

وبظل تسجيل الإصابات، يستمر برنامج الفحوصات لاكتشاف كورونا، اليوم الأربعاء، من خلال محطة الفحص في السوق البلدي، التي ستعمل من الساعة 16:00 عصرا حتى الساعة 22:00 ليلا، مع توجيه من الطبيب فقط.