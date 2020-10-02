محطات لفحص كورونا في بلدات عربية الجمعة والسبت دون الحاجة لإحالة طبية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن محطات فحصٍ ستكون مفتوحة في عدد من البلدات العربية، اليوم الجمعة، وغدًا السبت.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء الفحوصات دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

ولفتت إلى أن محطات الفحص ستكون مفتوحة يوم الجمعة، بين الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، في كل من البلدات التالية:

سخنين: ملعب الدوحة

يركا: المدرسة الابتدائية "ب"

طمرة: بجانب قاعة الأوبرا

البقيعة: شارع المنطقة الصناعية الجديد

عرعرة: موقف المجلس المحلي‎

كما ستقام محطتا فحص في التوقيت ذاته في الشيخ جراح وجبل المكبر في القدس المحتلة.

فيما ستكون المحطات مفتوحةً بين الساعة الرابعة عصرًا من يوم غدٍ السبت، وحتى العاشرة مساءً

سخنين: ملعب الدوحة

يركا: المدرسة الإبتدائية "ب"

طمرة: بجانب قاعة الأوبرا

البقيعة: شارع المنطقة الصناعية الجديد

دير حنا: السوق

عرعرة: موقف المجلس المحلي

كما ستكون نقاط فحص إضافية، مفتوحةً يوم السبت في:

رهط: بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرًا في الصالة الرياضية بحي 26

اللقية: بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرًا في الصالة الرياضية الداخلية في شارع حيفا

المغار: بين الساعة الرابعة عصرا والتاسعة مساءً في مدخل البلد

في سياق ذي صلة، أعلنت بلدية أم الفحم في بيان، أن "محطة الفحص في السوق البلدي تعمل من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا"، اليوم الجمعة، وغدا السبت "من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء (في المكان ذاته)"، مشددة أن الفحوصات ستُجرى "فقط مع توجيه من الطبيب ولكافة العيادات".

وذكرت البلدية في بيانها أن المدينة سجّلت أمس الخميس، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس.

ولفتت إلى أن عدد الإصابات النشِطة وصل إلى 322 إصابة، موضحة أن 2323 إصابة سُجِّلت منذ بداية الجائحة.

على صلة، ذكر المجلس المحلي في عسفيا، أن محطة فحصٍ جديدة ستفتح في البلدة.

وأوضحت أنها ستُقام في "الساحة المحاذية للمدرسة الابتدائية عسفيا ’أ’ في الحارة الشرقية يوم السبت الموافق 3.10.2020 بين الساعات 11:00- 18:00".

وأكد المجلس في بيانه المقتضب أن "الفحص لا يُلزم توجيه من الطبيب المعالج"، لافتا إلى أن الفحص سيكون "من خلال السياره ولا يجوز الخروج منها".