  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: وفاة يوسف قبوعة متأثرًا بإصابته بحادث دهس قبل 3 أسابيع

تاريخ النشر: 03/10/2020 - 11:43

النقب: وفاة يوسف قبوعة متأثرًا بإصابته بحادث دهس قبل 3 أسابيع
الحاج يوسف قبوعة
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

أعلنت مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، مساء أمسِ الجمعة، وفاة يوسف قبوعة (أبو فرحان) عن عمر يناهز 77 عامًا، متأثرًا بإصابة دهس تعرّض لها قبل 3 أسابيعٍ أثناء شجار في قرية الفرعة مسلوبة الاعتراف في النقب.

وبالمقابل تمّ أمس الأول، الخميس، اعتقال الشاب (28 عاما) المشتبه بتورطه في حادثة الدهس مرة أخرى بعد إطلاق سراحه بشروط في وقت سابق من الأسبوع قبل الماضي. وتمّ نقل أبناء عائلة المشتبه بتورطه في حادثة الدهس بعيدا عن قرية الفرعة، حتى يتم تدخل أهل الخير في القضية.

ووفق تصريحات أبناء العائلة لوسائل الإعلام فإن المرحوم "كان معروفا بإصلاح ذات البين، وكان إنسانا طيبا وقف على مدخل المسجد حين حدث الشجار المؤسف. نرجو أن تهدأ الأمور ويكون آخر ضحية لأعمال العنف التي نستنكرها بشدة. لقد هزّ خبر وفاته ليس فقط الأهل في الفرعة إنما في النقب والجليل حيث تعيش عائلة زوجته".

ولم يتم بعد تحديد موعد الجنازة، علما أن معهد الطب الشرعي لا يعمل غدا الأحد بسبب الأعياد، ولكن هناك محاولات حثيثة لتحرير الجثمان في أسرع وقت ممكن.


#يوسف قبوعة
#النقب
#الفرعة
#قرية
#عنف
#شجار

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة
حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

2020-10-03

شعب: طعن فتى واعتقال مشتبه
شعب: طعن فتى واعتقال مشتبه

2020-10-02

التحوّلات السياسية بعد هبة القدس والأقصى: أزمة قيادة
التحوّلات السياسية بعد هبة القدس والأقصى: أزمة قيادة

2020-10-02

الأكثر قراءة

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو

2020-10-02
استقالة وزير السياحة الإسرائيلي.. وغانتس يدفع لتعيينات جديدة

استقالة وزير السياحة الإسرائيلي.. وغانتس يدفع لتعيينات جديدة

2020-10-02
الحريديون تسببوا بارتفاع الإصابات بكورونا خلال الإغلاق

الحريديون تسببوا بارتفاع الإصابات بكورونا خلال الإغلاق

2020-10-02
ترامب يعلن أنه وزوجته أصيبا بكورونا

ترامب يعلن أنه وزوجته أصيبا بكورونا

2020-10-02
الجيش الإسرائيلي يزعم: حزب الله ماكينات عرض

الجيش الإسرائيلي يزعم: حزب الله ماكينات عرض "لزيادة دقة الصواريخ"

2020-10-02