النقب: وفاة يوسف قبوعة متأثرًا بإصابته بحادث دهس قبل 3 أسابيع

أعلنت مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، مساء أمسِ الجمعة، وفاة يوسف قبوعة (أبو فرحان) عن عمر يناهز 77 عامًا، متأثرًا بإصابة دهس تعرّض لها قبل 3 أسابيعٍ أثناء شجار في قرية الفرعة مسلوبة الاعتراف في النقب.

وبالمقابل تمّ أمس الأول، الخميس، اعتقال الشاب (28 عاما) المشتبه بتورطه في حادثة الدهس مرة أخرى بعد إطلاق سراحه بشروط في وقت سابق من الأسبوع قبل الماضي. وتمّ نقل أبناء عائلة المشتبه بتورطه في حادثة الدهس بعيدا عن قرية الفرعة، حتى يتم تدخل أهل الخير في القضية.

ووفق تصريحات أبناء العائلة لوسائل الإعلام فإن المرحوم "كان معروفا بإصلاح ذات البين، وكان إنسانا طيبا وقف على مدخل المسجد حين حدث الشجار المؤسف. نرجو أن تهدأ الأمور ويكون آخر ضحية لأعمال العنف التي نستنكرها بشدة. لقد هزّ خبر وفاته ليس فقط الأهل في الفرعة إنما في النقب والجليل حيث تعيش عائلة زوجته".

ولم يتم بعد تحديد موعد الجنازة، علما أن معهد الطب الشرعي لا يعمل غدا الأحد بسبب الأعياد، ولكن هناك محاولات حثيثة لتحرير الجثمان في أسرع وقت ممكن.