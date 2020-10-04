رهط: إصابة خطيرة لرضيع إثر سقوطه من علو

أصيب طفل رضيع يبلغ من العمر عامين ونصف، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطها من علو في مدينة رهط، اليوم الأحد.

وجرى نقل الطفل من قبل أفراد من عائلته إلى المركز الطبي ابن سيناء في المدينة، وعمل طاقم طبي من المركز على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح في منطقة الرأس.

ومن ثم جرى نقل الرضيع المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الرضيع ولأسباب لم تعرف بعد سقط من الطابق الثاني من منزله المتواجد في الحارة رقم 32 برهط، وأصيب بجروح خطيرة بالرأس.

يذكر أن الحوادث المنزلية ازدادت في الأشهر الأخيرة، ويتوجب على الأهالي الانتباه جيدا لأولادهم، والأخذ بكافة وسائل الوقاية والحيطة والحذر حرصا على سلامة أطفالهم، ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن مكامن الخطر.

وكانت مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، قد شددت في بيان نشرته سابقا، أن البيت وساحاته قد يكون "مصيدة" لإصابات الكثير من الأطفال بسبب تواجدهم الدائم في البيت خلال هذه الظروف، بسبب أزمة كورونا، لذا فمن المهم اتباع التوصيات بمراقبة الأطفال، مراقبة فعالة.