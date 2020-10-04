كورونا في البلدات العربية: 220 وفاة وانخفاض متواصل بعدد الإصابات

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى صباح اليوم الأحد، 36,781 حالة على الأقل وبهذا وصلت نسبة المصابين العرب من مجمل عدد الإصابات في البلاد إلى 14%.

وطرأ هذا الارتفاع بعدد الإصابات خلال فترة نهاية الأسبوع، منذ صباح يوم الخميس، بنحو 1,171 إصابة جديدة (لا يشمل البلدات مع عدد إصابات جديدة اقل من 15 إصابة)؛ وفقًا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وانخفض عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية إلى 6,892 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة). فيما بلغت حصيلة الوفيات في المجتمع العربي ما لا يقل عن 220 (لا يشمل المدن المختلطة)؛ منهم 99 حالة وفاة في منطقة الجليل و93 حالة في منطقة المثلث و19 وفاة في منطقة النقب في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة في الجولان المحتل.

وأشار تقرير الهيئة إلى أنه "على صعيد التوزيع الجغرافي فقد بلغ مجمل عدد الإصابات في البلدات العربية في منطقة الجليل نحو 21,798 ليشكل 60% من مجمل عدد الإصابات الكلي في المجتمع العربي".

وأضاف التقرير اليومي أنه "في حين أن عدد الحالات النشطة في منطقة الجليل قد بلغ 4,859 لتشكل نسبة الحالات النشطة في الجليل ما نسبته 70% من مجمل الحالات النشطة في المجتمع العربي".

وأكمل تقرير الهيئة أنه "بلغ مجمل عدد الإصابات في منطقة المثلث نحو 13,300 إصابة بما نسبته 36% من مجمل عدد الإصابات في المجتمع منهم 1,742 حالة نشطة ليشكلوا 25% من مجمل الحالات النشطة في مجتمعنا".

وفي ما يخص النقب فأشار التقرير إلى أن "بلغ مجمل عدد الإصابات نحو 2,865 ليشكلوا ما يقارب 7.5% فقط من مجمل عدد المصابين في مجتمعنا منهم نحو 170 حالة نشطة فقط وما نسبته 2.5% فقط".