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لأوّل مرّة: لائحة اتهام بـ"نشر مرض" ضد مصاب بكورونا خرق العزل

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 13:11

لأوّل مرّة: لائحة اتهام بـ"نشر مرض" ضد مصاب بكورونا خرق العزل
الصورة للتوضيح فقط (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قدّمت النيابة العامة جنوبي البلاد، اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد مريض بفيروس كورونا "بنشره المرض".

والشاب يبلغ من العمر 24 عامًا من بلدة "براخيا" في النقب، ويمثل أمام محكمة الصلح في بئر السبع.

ووفق لائحة الاتهام، خرق الشاب العزل المفروض عليه رغم أنه مريض وبخلاف توجيهات الطبيب، وشارك في حفلة في الأول من تشرين أول/أكتوبر الجاري مع أشخاص آخرين، وثّقوا وهم بقربه دون أي كمامة.

وشُخّص الشاب على أنه مريض كورونا في 25 أيلول/سبتمبر.

وهذه أول مرّة تقدم فيها لائحة اتهام من هذا النوع، وورد فيها أن المتهم شارك في حفلة وهو يعرف أنه مريض بكورونا. بأفعاله، ارتكب المتهم عمدًا فعلا من شأنه نشر مرض يعرّض أرواحًا للخطر".


#بئر السبع
#فيروس كورونا
#العزل

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