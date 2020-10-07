اعتقال 5 متطوعين لـ"بيع" فحوصات كورونا نتيجتها سالبة

اعتقلت الشرطة الإسرائيليّة، مؤخرًا، 5 متطوعين في "نجمة داود الحمراء" للاشتباه بإجرائهم فحوصات كورونا في مقابل مادّي، ومدّد اعتقال 4 منهم حتى يوم الجمعة المقبل.

وكشفت الشرطة وجود التحقيق والاعتقالات في بيان صدر عنها اليوم، الأربعاء.

والمعتقلون من القدس المحتلة، وتشتبه الشرطة الإسرائيليّة في أنهم حصلوا على عشرات آلاف الشواقل مقابل الفحوصات غير القانونيّة، مستغلّين كونهم متطوّعين وبإمكانهم الوصول إلى أماكن إجراء الفحوصات.

وتشمل القضيّة مشتبهين آخرين، بينهم متطوّعون وأصحاب مختبرات داخل الخط الأخضر وفي رام الله.

والفحوصات المشار إليها أجريت لمواطنين داخل الخطّ الأخضر، منها مطار بن غوريون، ونقلت لمختبرات خاصّة في القدس ورام الله، دون تسجيلها في بيانات وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

ووفق الاشتباه، أجريت الفحوصات "بطريقة تظهر النتيجة سالبة ليتمكن الزبائن من دخول البلاد وخروجها".