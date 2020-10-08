محطات فحص كورونا في بلدات عربية الجمعة والسبت.. لا حاجة لإحالة طبية

أشارت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيلية إلى انخفاض حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا في البلدات العربيّة بالإضافة إلى انخفاض نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية من مجمل الإصابات.

إلا أن الوزارة كثفت دعواتها عبر بيانات صادرة عن مسؤول ملف كورونا في المجتمع العربي، لإجراء المزيد من الفحوصات، مشددا على ضرورة إجراء الفحوصات للجم الفيروس ومحاصرته وقطع سلاسل تناقل العدوى.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها أن المعنيين بإجراء الفحوصات في محطات فحص كورونا يومي الجمعة والسبت، لن يكونوا بحاجة إلى استصدار إحالة طبية.

موعد محطات الفحص في البلدات العربية:

مجد الكروم: المقبرة

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

يانوح - جت: المدرسة الثانوية

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

طمرة: بجانب قاعات أوبرا

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

أم الفحم: السوق القديم

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

طمرة: بجانب قاعات أوبرا

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

دير حنا: السوق البلدي

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

دالية الكرمل: موقف منتزه الامير دالية الكرمل بجانب مدرسة الآفاق

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

الناصرة: موقف البلدية

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

كفر قرع: مركز جماهيري الحوارنة

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

الطيبة: الملعب

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

رهط: بجانب مصنع كارچل، قرب محطة بنزين تان

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

القدس: الشيخ جراح

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

القدس: جبل المكبر

الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: بدءا من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

وعلى صلة، أوضحت الوزارة في بيان مقتضب حول صورة الوضع في أقسام كورونا بمستشفيات الناصرة في الـ24 ساعة الأخيرة، أن قسم كورونا في مستشفى الناصرة (الإنجليزي) يستقبل 30 مصابا بالفيروس.

ولفت البيان إلى أن المستشفى الإنجليزي يقدم العلاج لـ16 مصابا بحالة خطيرة، بينهم 3 موصول بجهاز التنفس الاصطناعي، بالإضافة إلى 11 مصابا بحالة متوسطة وثلاث إصابات طفيفة.

وأشار البيان إلى أن المستشفى شهد إجراء 90 فحصًا في الـ24 ساعة الأخيرة.

في المقابل، يستقبل مستشفى العائلة المقدسة (النمساوي) 12 مصابا بكورونا، بينهم 9 بحالة خطيرة، وحالة متوسطة، ومصابان بحالة بسيطة؛ وأجرى المستشفى 12 فحصا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال أمس، الأربعاء، إنه سيبحث بصورة فورية منح صلاحيات الحجر الصحي وقطع سلاسل تناقل عدوى فيروس كورونا إلى السلطات المحلية. وجاء ذلك خلال محادثة عبر الإنترنت أجراها نتنياهو مع 200 رئيس سلطة محلية، وشارك فيها وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات.

أظهر مسح للأمصال أجرته وزارة الصحة الإسرائيلية أن 5.5% من السكان في إسرائيل طوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد، ما يعني أن إمكانية تنفيذ إستراتيجية مناعة القطيع للحد من انتشار الفيروس وتحييد خطره، شبه منعدمة.