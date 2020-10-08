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وفاتان إثر الإصابة بكورونا في جديدة المكر وسخنين

تاريخ النشر: 08/10/2020 - 18:35

وفاتان إثر الإصابة بكورونا في جديدة المكر وسخنين
محطات متنقلة لفحوصات كورونا بالبلدات العربية (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي اليوم الخميس، رجلان أحدهما من بلدة جديدة المكر، والآخر من مدينة سخنين، إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ففي جديدة، توفي حسين جودي، الذي يبلغ من العمر 58 عامًا.

ضحية الفيروس، حسين جودي

وذكرت عائلة جودي أنه سيتم تشييع جثمان فقيدها، اليوم، وفق تعليمات وزارة الصحة.

وتوفي في مدينة سخنين المربي، قاسم إبراهيم طربيه، عن عمر ناهز 72 عاما.

المربي إبراهيم طربيه

يُذكر أن طربيه، عمل كمربٍّ في سخنين لأكثر من ثلاثة عقود.

وبلغ مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى الساعة 7:30 من صباح اليوم، الخميس، 37,930 حالة، بحسب ما أوضحت الهيئة العربية للطوارئ في بيان صدر عنها.

وذكرت الهيئة أنه تم تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات منذ الأمس بنحو 280 حالة (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وعددها 17 بلدة) ليرتفع مجمل عدد المصابين منذ بداية الأسبوع وخلال يومين بنحو 1,149 إصابة جديدة.

وأوضحت الهيئة أنه تواصل تسجيل انخفاض في عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية حيث بلغ 5,174 إصابة على الأقل، (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15). وأشارت الهيئة إلى انخفاض في عدد الفحوصات في الأيام السبعة الماضية، مقارنة بالأسابيع الأخيرة، ليبلغ 23,186 فحصا.


#جديدة المكر
#سخنين
#فيروس كورونا

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