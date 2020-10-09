الناصرة: انخفاض عدد مصابي كورونا في المشافي إلى 37

انخفض عدد المصابين بفيروس كورونا في مشافي الناصرة، اليوم، الجمعة، إلى 37، بينهم 24 في حالة خطيرة.

ويمكث في قسم كورونا في المشفى الإنجليزي 24 شخصًا، من بينهم 14 بحالة خطيرة (بينهم 3 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي)، و7 بحالة متوسطة، و3 بحالة طفيفة، وأجري 70 فحصًا في الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب معطيات وزارة الصحّة، اليوم، الجمعة.

بينما يمكث 13 شخصًا في مشفى العائلة المقدّسة (النمساوي)، منهم 10 في حالة خطيرة، وحالة متوسّطة وأخرى طفيفة، وأجري في الساعات الـ24 الأخيرة 14 فحصًا.

وبيّنت معطيات اللجنة العربية للطوارئ، أمس، الخميس، أنّ عدد المصابين في مدينة الناصرة ارتفع بـ33 الأسبوع الماضي، ليصل عدد الإصابات النشطة في المدينة إلى 349.

بينما وصل مجمل الإصابات في الناصرة منذ شهر آذار/مارس الماضي إلى 1742.

وتجوب سيارات تابعة للبلدية عليها مكبرات صوت أحياء المدينة يوميًا للتأكيد على الالتزام بقواعد مكافحة كورونا.

وأمس، الخميس، بلغ مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية (لا يشمل المدن المختلطة)، 37,930 حالة، بحسب ما أوضحت الهيئة العربية للطوارئ في بيان صدر عنها.

وذكرت الهيئة أنه تم تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات منذ الأمس بنحو 280 حالة (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وعددها 17 بلدة) ليرتفع مجمل عدد المصابين منذ بداية الأسبوع وخلال يومين بنحو 1,149 إصابة جديدة.

وأوضحت الهيئة أنه تواصل تسجيل انخفاض في عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية حيث بلغ 5,174 إصابة على الأقل، (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15). وأشارت الهيئة إلى انخفاض في عدد الفحوصات في الأيام السبعة الماضية، مقارنة بالأسابيع الأخيرة، ليبلغ 23,186 فحصا.