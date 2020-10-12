  2. محليات
  3. أخبار محلية

33 مصابا بكورونا في مستشفيات الناصرة

تاريخ النشر: 12/10/2020 - 11:56

33 مصابا بكورونا في مستشفيات الناصرة
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أقسام كورونا في مستشفيات الناصرة 33 مصابا لغاية اليوم، الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان وزارة الصحة حول موضوع كورونا للإعلام العربي، اليوم، أنه "يرقد في مستشفى الناصرة (الإنجليزي) 21 شخصًا في قسم كورونا، 10 بحالة خطيرة و6 بحالة متوسطة و5 بحالة بسيطة. وتم إجراء 72 فحصًا في الـ24 ساعة الأخيرة".

وأضاف أنه يرقد في مستشفى العائلة المقدسة (النمساوي) 12 شخصًا في قسم كورونا، 9 بحالة خطيرة و2 بحالة متوسطة و1 بحالة بسيطة. وتم إجراء 10 فحوصات في الـ24 ساعة الأخيرة".


#مستشفيات الناصرة
#كورونا
#الناصرة

حوارات

أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني
أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني

2020-10-10

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر كنا: تقديم لائحة اتهام في جريمة قتل غازي أمارة
كفر كنا: تقديم لائحة اتهام في جريمة قتل غازي أمارة

2020-10-12

جلجولية: إصابة عامل بجراح حرجة بعد تعرضه لصعقة كهربائية
جلجولية: إصابة عامل بجراح حرجة بعد تعرضه لصعقة كهربائية

2020-10-12

وفاة مصاب بكورونا من كفر قرع
وفاة مصاب بكورونا من كفر قرع

2020-10-12

الأكثر قراءة

"كاحول لافان" يهدد بـ"حكومة بديلة" للإطاحة بنتنياهو

2020-10-11
إصابة 21 جنديا إسرائيليا في شجار مع

إصابة 21 جنديا إسرائيليا في شجار مع "الكتيبة البدوية"

2020-10-11
المالية الإسرائيلية تعتزم طرح ميزانية 2021 خلال ديسمبر المقبل

المالية الإسرائيلية تعتزم طرح ميزانية 2021 خلال ديسمبر المقبل

2020-10-11
تمرد ضد نتنياهو: حوانيت تفتح أبوابها خلافا لتعليمات الحكومة

تمرد ضد نتنياهو: حوانيت تفتح أبوابها خلافا لتعليمات الحكومة

2020-10-11
تقديرات إسرائيلية: تصعيد بغزة ومواجهة واسعة مع حزب الله

تقديرات إسرائيلية: تصعيد بغزة ومواجهة واسعة مع حزب الله

2020-10-11