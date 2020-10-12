33 مصابا بكورونا في مستشفيات الناصرة

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أقسام كورونا في مستشفيات الناصرة 33 مصابا لغاية اليوم، الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان وزارة الصحة حول موضوع كورونا للإعلام العربي، اليوم، أنه "يرقد في مستشفى الناصرة (الإنجليزي) 21 شخصًا في قسم كورونا، 10 بحالة خطيرة و6 بحالة متوسطة و5 بحالة بسيطة. وتم إجراء 72 فحصًا في الـ24 ساعة الأخيرة".

وأضاف أنه يرقد في مستشفى العائلة المقدسة (النمساوي) 12 شخصًا في قسم كورونا، 9 بحالة خطيرة و2 بحالة متوسطة و1 بحالة بسيطة. وتم إجراء 10 فحوصات في الـ24 ساعة الأخيرة".