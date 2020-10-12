كفر كنا: تقديم لائحة اتهام في جريمة قتل غازي أمارة

قدمت النيابة العامة للمحكمة لائحة اتهام، صباح اليوم الاثنين، ضد شخص من قرية كفر كنا، على خلفية ضلوعه بجريمة قتل ابن شقيقه غازي أمارة (34 عاما).

ونُسبت للمتهم تهم ارتكاب جريمة القتل وعرقلة الإجراءات القضائية وغيرها، إلى جانب تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

وورد في لائحة الاتهام، أن "حيثيات الجريمة تعود إلى يوم 12 أيلول/سبتمبر حينما تعرض الضحية غازي أمارة لجريمة طعن في مصنع للحديد في كفر كنا، أسفرت عن مقتله متأثرا بجراحه الخطيرة".

وأضافت "عند وصول عناصر الشرطة إلى المكان لاحظوا عددا من الأشخاص يحاولون اقتحام مطبخ داخل المصنع، ليتبين أن مرتكب الجريمة قام بالاختباء داخله، قبل أن يتم اعتقاله فيما بعد".

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "الجريمة وقعت على خلفية خلاف على ميراث بين 3 أشقاء، الذين اتفقوا على اللقاء في مصنع حديد بملكيتهم برفقة محام، من أجل التوصل لاتفاق حول تقسيم الميراث، عندها تواجد الضحية وهو ابن أحد الأشقاء في المكان، ومع وصول المتهم قام بالصراخ ما أحدث خلافا في المكان، عندها اقترب منه الضحية وطلب منه التحدث بهدوء، إلا أن المشتبه به حاول مهاجمته بعدها قام الضحية وشقيقه (المتهم) باصطحابه إلى الدرج، وبعد ذلك قام الأخير بأخذ سكين من المطبخ وأقدم على طعن ابن شقيقه ما أسفر عن مقتله متأثرا بجراحه الخطيرة".