وفاة مصاب بكورونا من كفر قرع

أعلن مستشفى بوريا في مدينة طبرية، صباح اليوم الإثنين، وفاة مصاب (69 عاما) بفيروس كورونا من قرية كفر قرع، وآخر (93 عاما) من مركز لرعاية المسنين في طبرية، في قسم كورونا، بعد معاناتهما من أمراض أخرى، الليلة الماضية.

وأفاد المستشفى أنه يرقد في أقسام كورونا، لغاية صباح اليوم، 32 مريضا، 13 بينهم في حالة حرجة، 7 في حالة خطيرة، 1 في حالة متوسطة، و12 حالتهم طفيفة.

وأفاد المكتب الناطق بلسان وزارة الصحة حول موضوع كورونا للإعلام العربي، صباح اليوم، أن "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 291828 حتى الساعة 06:16 من صباح اليوم الإثنين، بينهم 1983 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 828 وصفت حالتهم خطيرة و224 تحت جهاز التنفس الاصطناعي، و238145 تماثلوا للشفاء، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 51698".