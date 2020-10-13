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دبورية: إغلاق المجلس إثر إصابة موظف بكورونا

تاريخ النشر: 13/10/2020 - 08:23

دبورية: إغلاق المجلس إثر إصابة موظف بكورونا
منظر عام لدبورية (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أغلق المجلس المحلي في قرية دبورية أبوابه بدءا من أمسِ، الإثنين، ولمدة أسبوع، إثر اكتشاف موظف مصاب بفيروس كورونا.

وأكد المجلس المحلي أنه اتخذ هذا القرار "حرصا منا على سلامتكم وسلامة المواطنين".

وأشار إلى أنه بموجب قانون "كورونا 2020" فإن كل شخص كان بتواصل أو بمحيط شخص مصاب مؤكد وأجرى فحصا ونتيجته سالبة يتوجب عليه أن يتمم الحجر الصحي لمدة 14 يوما، لأن جواب الفحص لا يلغي الحجر.

وختم مجلس دبورية المحلي بالقول إن "المخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات وغرامة مالية بقيمة 5000 ش ج وفتح ملف جنائي".


#دبورية
#كورونا
#سلطات محلية

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