تواصلت، اليوم السبت، الاحتجاجات في جديدة المكر، على مخطط شارع 6 الذي يهدد بمصادرة مئات الدونمات الخاصة التي تعود ملكیّتها لأهالي البلدة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وشارك في الوقفه الاحتجاجية التي تنظم تحت شعار "لا لمصادره أرضنا"، العشرات من الناشطين والأهالي وممثلين عن مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية المحلية.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بمخاطر المخطط الذي يتهدد بمصادرة مساحات كبيرة من أراضي المواطنين، مطالبين بإزاحة الشارع باتجاه أراضي الدولة تجنبا للأضرار البالغة التي ستلحق بالأراضي الخاصة.

وفي حديثهم لمراسل لـ"عرب 48"، شدد ناشطون على أن هذه النشاطات الاحتجاجية ستتواصل إلى حين تغيير مسار الشارع، خاصة على ضوء توفر الحلول البديلة منها نقل مخطط الشارع إلى ما يُعرف بـ"أراضي الدولة".

وأكد المحتجون عزمهم على مواصلة النشاطات الشعبية والقانونية إلى حين إلغاء المخطط، داعين الجمهور إلى توسيع وتكثيف النشاطات وزيادة زخم المشاركة الجماهيرية، في محاولة لممارسة الضغط على السلطات ودفعها إلى رفع اليد عن أراضي المواطنين.

وكان المجلس المحلي في جديدة المكر قد قدم اقتراحات وبدائل أخرى للمسار وأوضح، في بيان صدر عنه في آب/ أغسطس الماضي أنه من بين المقترحات التي قدّمها؛ "الرجوع إلى المسار الأولي شرقي جديدة المكر. وتسيير مسار شارع 6 إلى شارع رقم 4 (عكا - نهريا)، وإزاحة مسار شارع رقم 6 أكثر إلى الغرب ليقترب من الحي الشرقي الجديد لعكا، أو تجميع البنى التحتية (الخاصة بـ) كل من شارع 6 وخط المياه وخط الغاز (القطريين) في مسار واحد لتقليل مصادرة الأراضي، وإتاحة الانعطاف يسارا من عكا إلى المكر ومن المكر إلى كرمئيل".