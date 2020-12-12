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مجلس بسمة: إغلاق صفوف الخامس فما فوق بدءا من الأحد

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 15:52

مجلس بسمة: إغلاق صفوف الخامس فما فوق بدءا من الأحد
محطة فحص كورونا في أم الفحم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن مجلس بسمة المحلي، اليوم السبت، عن إغلاق المدارس واقتصار التعليم فيها على ما هو دون الصف الخامس من المرحلة الابتدائية بدءًا من يوم غد، الأحد، في ظل انتقال البلدة إلى المنطقة الحمراء.

وحذّر المجلس، في بيان مقتضب صدر عنه، من اقتراب خطر الإغلاق بعد تصنيف البلدات التابعة للمجلس في الدائرة الحمراء، بحسب مخطط "شارة ضوئية" (رمزور) الذي تعتمده وزارة الصحة الإسرائيلية.

وجاء بيان المجلس أنه "وفقًا لتعليمات وزارتي الصحة والتعليم وبحسب مخطط الشارة الضوئية، فبعد تصنيف بلدتنا باللون البرتقالي منذ بداية الأسبوع الماضي، فإنه ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، سوف تغلق المدارس لصفوف الخوامس فما فوق وانتقالهم للتعلم عن بعد".

وأضاف "أهلنا الكرام، صباح اليوم انتقلت بسمة للتصنيف ضمن البلدات الحمراء، وإذا استمر الوضع على ذلك فإن خطر الإغلاق قد اقترب، وسيشمل كافة المدارس والمصالح التجارية".

ودعا الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات وإجراء أكبر عدد من الفحوصات.

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#فيروس كورونا

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