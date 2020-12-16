بحيرة طبرية: ارتفاع منسوب المياه بـ3 سنتيمترات في اليوم الأخير

أفادت سلطة المياه صباح اليوم، الأربعاء، أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع إثر تدفق كميات من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة، في اليوم الأخير، بـ3 سنتيمترات إضافية.

وأكدت أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.935 تحت سطح البحر، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وأشارت السلطة إلى أنه ينقص البحيرة 1.135 مترا لامتلائها بشكل كامل.

يذكر أن بحيرة طبرية تُعدّ بحيرة عذبة المياه ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من طريق نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.