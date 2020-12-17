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الطيبة: المطالبة بالتحقيق في جرائم إطلاق النار

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 09:07

الطيبة: المطالبة بالتحقيق في جرائم إطلاق النار
منظر عام بالطيبة (أرشيف عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

طالب عضو بلدية الطيبة، المحامي عبد جابر، الشرطة بالتحقيق في جريمة إطلاق النار على منزل الناشط السياسي، عبد الستار شاهين.

وكان جابر قد شكوى إلى الشرطة، أول من أمس الثلاثاء، داعيا إلى اعتقال المجرمين في جرائم إطلاق النار في مدينة الطيبة عموما، وجريمة إطلاق النار على بيت شاهين خصوصا.

وتسبب إطلاق النار بأضرار في الأملاك فيما لم تسجل إصابات. وهذه ليست المرةَ الأولى التي تعرض بيت شاهين لإطلاق النار.

وتعاني مدينة الطيبة كسائر البلدات العربية في البلاد، ارتفاعا جديا في وتيرة العنف والجريمة، في الوقت الذي يوّجه أهالي الطيبة وناشطون عرب، أصابع الاتهام إلى الشرطة بسبب انعدام الأمن والأمان وازدياد أعمال العنف وجرائم القتل.

المحامي عبد جابر

وحمّل المحامي جابر المسؤولية للشرطة، وقال في حديث لـ"عرب 48" إنه "من غير المعقول أن إطلاق النار بات بهذا الشكل دون رقيب ولا رادع، والسلاح أصبح يهدد الجميع دون استثناء، في بلداتنا العربية".

وعدّ الاعتداء على بيت الناشط شاهين بأنه عمل آثم، وقال إنه "على الجميع تقبل آراء الآخرين، وأن نتعامل مع بعضنا البعض بلغة الحُوَار، ولكل إنسان الحق بأن يبدي رأيه كيفما شاء ومتى شاء".

وختم جابر بالقول إن "استمرار الشرطة في تقاعسها تجاه الجريمة في المجتمع العربي، سيودي بنا إلى كارثة في نهاية المطاف، والأزمة التي نواجهها ستتعمق مع مرور الوقت، وستكون أعداد الجرائم مضاعفة عما عليه اليوم".

الناشط عبد الستار شاهين

وأكد شاهين في حديث لـ"عرب 48" أن "هذه الأعمال لن تثنيني عن قول كلمة الحق، وسأستمر في خدمة أهل الطيبة لأنني أعي أن عملي مشروع، وأنه من واجبي كشف الأخطاء وانتقادها".

وختم شاهين بالقول إن "الشرطة أيضا متقاعسة، في كل مرة يتم جمع الأدلة، ولكن لم تضبط الشرطة المجرمين في أي حادثة تعرضت لها بإطلاق النار، لغاية الآن".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الطيبة
#العنف والجريمة
#إطلاق النار
#المحامي عبد جابر
#عبد الستار شاهين

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