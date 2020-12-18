كورونا: شفاعمرو برتقالية و230 إصابة بأم الفحم ورفع الإغلاق عن سخنين

بلغ عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في شفاعمرو 291 إصابة، وأم الفحم 230، فيما أعلن رئيس بلدية سخنين رفع الإغلاق عن المدينة، وتواصل محطات فحص كورونا عملها في عدة بلدات، اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أعلن رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، أنه بعد جهود حثيثة، تمت الموافقة على رفع الإغلاق عن سخنين، بدءا من الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، بعدما فرضته اللجنة الوزارية للإعلان عن المناطق المقيدة، إثر ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة، حديثا.

وقال إنه "يرجى من جميع المواطنين الاستمرار في الالتزام بالتعليمات، على الرغْم من رفع الإغلاق، كي لا نعود للوراء مجددًا".

ووفقا للمعطيات الأخيرة لوزارة الصحة فإن سخنين لا زالت في المنطقة الحمراء بعلامة 8.1، فيما عدد الحالات النشطة بلغ 378 لغاية مساء أمسِ، علمًا أن عدد الحالات لكل 10 آلاف مواطن هو 84.6 إصابة، ونسبة نتائج الفحوص الموجبة 10%.

وكان أبو ريا قد قال إن "الانتقاد مطلوب، ولكن يجب أن نقِف موحَّدين وقت الأزمات".

وسبق أن أشار إلى أن "سخنين تمر بأيام صعبة، أولاً بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وثانياً بسبب الإغلاق الذي فرضته الحكومة بعد أن تم تصنيفها كمنطقة حمراء... البعض يرى الإغلاق مشكلة رئيسيّة، ولكني أرى أنَّ صحة أهل سخنين وسلامتهم أهم من أي شيء آخر، مهما كانت صعوبته".

شفاعمرو برتقالية

صرحت بلدية شفاعمرو، صباح اليوم، أن المدينة انتقلت للشارة البرتقالية.

وأشارت إلى أنه "وفقا للمعطيات المحتلنة لليوم، الجمعة، من الجبهة الداخلية فإن مدينة شفاعمرو صُنفت في اللائحة البرتقالية، وفقا لمخطط الشارة الضوئية الذي يتم اعتماده لفرض التقييدات على البلدات المختلفة، لمواجهة تفشي وباء كورونا".

وعقب رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين: "نشكر أهالي شفاعمرو ونؤكد أننا مستمرون في الاتجاه الصحيح، وعلينا مواصلة الالتزام بالتعليمات وإجراء الفحوص حتى نصل إلى الشارة الخضراء التي تليق بنا جميعًا".

وتبين من المعطيات أن 291 حالة نشطة بكورونا في شفاعمرو لغاية اليوم، ولكن لأن نسبة الفحوص كانت عالية فإن نسبة التدريج في سلم "رمزور" منح شفاعمرو الشارة البرتقالية، وفقا للبلدية.

أم الفحم: 230 إصابة نشطة بكورونا

صرح الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، صباح اليوم الجمعة، أن "عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا بلغ 230 حالة. اللون: برتقالي. المؤشر الضوئي لكورونا 6.4. نسبة الفحوص الإيجابية من مجمل الفحوص: 10%. عدد الإصابات لكل 10000 مواطن هو 24 إصابة".

وأضاف أن "محطة الفحص في السوق البلدي تعمل، اليوم الجمعة من الساعة 12:00 ظهراً ولغاية 19:00 مساءً، دون تحويلة طبيب".

ويستدل من وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 368759 حتى الساعة 06:40 من صباح اليوم الجمعة، بينهم 3050 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 419 وصفت حالتهم خطيرة و105 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 22258".

محطات فحص كورونا اليوم الجمعة

تُقام محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة.

وأضافت أنه ستُجرى الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن نِقَاط الفحص في البلدات العربية ستكون مفتوحة حسب البرنامَج التالي:

بيت جن، السوق البلدي 09:00-14:00

البعنة، المركز الجماهيري 09:00-14:00

الجش، المركز الجماهيري 09:00-14:00

طمرة 09:00-17:00

كابول، المدرسة الثانوية 09:00-14:00

مجد الكروم، المركز الجماهيري 09:00-14:00

أم الفحم، السوق البلدي 12:00-19:00

كفركنا، المركز الجماهيري 09:00-14:00

شفاعمرو، شارع الكسارات 09:00-14:00

معالوت ترشيحا، بحيرة مونفورت 09:00-14:00

الطيبة، المدخل الشمالي 09:00-14:00

الطيرة، شارع المرابطون 09:00-14:00

قلنسوة، بيت الضيافة 09:00-14:00

القدس المحتلة:

القدس الشرقية- الشيخ جراح 14:00-20:00

القدس الشرقية- جبل المكبر 13:00-21:00

الجولان المحتل:

مسعدة، ساحة السوق 09:00-14:00.