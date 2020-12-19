  2. محليات
  3. أخبار محلية

كورونا: 240 حالة نشطة في أم الفحم

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 10:04

كورونا: 240 حالة نشطة في أم الفحم
محطة فحص كورونا في أم الفحم (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت مدينة أم الفحم ارتفاعا في عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ عدد الحالات 240 لغاية صباح اليوم، السبت، وفقا للمعطيات الصادرة عن البلدية.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد الإصابات النشطة بلغ 240، والمدينة تتواجد ضمن المنطقة البرتقالية بمؤشر ضوئي 6.4، علمًا أن نسبة الفحوصات الإيجابية من مجمل الإصابات هو 10%، كما أن عدد الإصابات لكل 10 آلاف مواطن هو 26 إصابة".

وأضاف أن "محطة فحص كورونا ستقام اليوم من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السابعة مساء لمؤمني عيادتي كلاليت ومؤحيدت، دون تحويلة طبية، في حال الضرورة يمكن التوجه اليوم أيضًا لقرية عرعرة (مدرسة طه حسين) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصرا لكافة العيادات".

وختم فؤاد بالقول إن "أم الفحم ستكون ضمن البلدات الأولى التي ستعطى فيها الأولوية في التطعيمات لكبار السن ابتداء من يوم الاثنين القادم".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أم الفحم
#كورونا
#فيروس كورونا
#بلدية أم الفحم

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يافة الناصرة: الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد
يافة الناصرة: الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد

2020-12-19

باقة الغربية: ثلاثة قتلى في جريمتي إطلاق نار
باقة الغربية: ثلاثة قتلى في جريمتي إطلاق نار

2020-12-19

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية
حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية

2020-12-19

الأكثر قراءة

استطلاع: تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر وبينيت

استطلاع: تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر وبينيت

2020-12-18
تحليلات:

تحليلات: "المحور الإسرائيلي – السني" في مركز اهتمام رئيس الموساد الجديد

2020-12-18
إلزام جميع العائدين من خارج البلاد بالحجر المنزلي

إلزام جميع العائدين من خارج البلاد بالحجر المنزلي

2020-12-18
عبلين: إصابة نجل رئيس المجلس في جريمة إطلاق نار

عبلين: إصابة نجل رئيس المجلس في جريمة إطلاق نار

2020-12-18
كورونا: 378 إصابة بسخنين و291 بشفاعمرو و230 بأم الفحم و45 بالطيرة

كورونا: 378 إصابة بسخنين و291 بشفاعمرو و230 بأم الفحم و45 بالطيرة

2020-12-18