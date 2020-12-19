كورونا: 240 حالة نشطة في أم الفحم

سجلت مدينة أم الفحم ارتفاعا في عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ عدد الحالات 240 لغاية صباح اليوم، السبت، وفقا للمعطيات الصادرة عن البلدية.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد الإصابات النشطة بلغ 240، والمدينة تتواجد ضمن المنطقة البرتقالية بمؤشر ضوئي 6.4، علمًا أن نسبة الفحوصات الإيجابية من مجمل الإصابات هو 10%، كما أن عدد الإصابات لكل 10 آلاف مواطن هو 26 إصابة".

وأضاف أن "محطة فحص كورونا ستقام اليوم من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السابعة مساء لمؤمني عيادتي كلاليت ومؤحيدت، دون تحويلة طبية، في حال الضرورة يمكن التوجه اليوم أيضًا لقرية عرعرة (مدرسة طه حسين) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصرا لكافة العيادات".

وختم فؤاد بالقول إن "أم الفحم ستكون ضمن البلدات الأولى التي ستعطى فيها الأولوية في التطعيمات لكبار السن ابتداء من يوم الاثنين القادم".