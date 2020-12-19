يافة الناصرة: الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد

احتفلت قرية يافة الناصرة مساء أمس، الجمعة، بإضاءة شجرة الميلاد بمراسيم اقتصرت على مشاركة رئيس المجلس المحلي، ماهر خليلية، رجال دين وأعضاء من المجلس.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتم فيها مراسم إضاءة شجرة الميلاد دون مشاركة المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، وذلك التزاما بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة المواطنين.

وجاءت إضاءة الشجرة افتتاحا لبرنامج الميلاد اليافاوي بمبادرة المجلس المحلي والمركز الجماهيري.

وسيتخلل برنامج الميلاد اليافاوي عدة فعاليات على أن تبدأ يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر ولغاية يوم 7 كانون الثاني/ يناير.