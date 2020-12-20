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أم الفحم: تجهيزات لافتتاح مركز تطعيم ضد كورونا

تاريخ النشر: 20/12/2020 - 10:08

أم الفحم: تجهيزات لافتتاح مركز تطعيم ضد كورونا
(توضيحية- تصوير بلدية أم الفحم)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

بدأت التحضيرات لافتتاح مركز تطعيمات في مدينة أم الفحم ضمن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، للمسنين في المرحلة الأولى، ولكافة أعضاء صناديق المرضى.

وصرحت بلدية أم الفحم أن "لمطلوب بداية أن يبدأ المسنون في بلدنا بالاتصال بالعيادات وحجز دور لهم للتطعيم، حيث من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيمات، يوم الثلاثاء المقبل".

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، صباح اليوم الأحد، أن "عدد الإصابات الفعلية النشطة، الآن، 243 حالة. عدد الإصابات لكل 10000 مواطن هو 27 إصابة. اللون: برتقالي. العلامة 6.2".

وأوضح أن "محطة الفحص في السوق البلدي تعمل اليوم الأحد منذ الساعة 16:00 عصراً ولغاية الساعة 19:00 مساءً لعيادات ‘كلاليت’ و’مئوحيدت.’ ولمؤمني عيادة ‘مكابي’ الفحوص في مبنى البلدية منذ الساعة 12:30 ظهراً ولغاية 15:30 عصراً. الفحوص دون الحاجة لتحويلة طبيب".

محطات فحص كورونا اليوم الأحد

تُقام محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد.

وأضافت أنه ستُجرى الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن نِقَاط الفحص في البلدات العربية ستكون مفتوحة حسب البرنامَج التالي:

جولس، القاعة الرياضية 14:00-19:00

يانوح- جث، بيت الشعب 14:00-19:00

كابول، مدرسة الأفق 12:00-19:00

المزرعة، المدرسة 14:00-19:00

وادي سلامة، المدرسة الابتدائية 14:00-19:00

الشيخ دنون، ثانوية السلام 13:00-20:00

كفر كنا، المركز الجماهيري 12:00-19:00

طرعان، المركز الجماهيري 12:00-19:00

دبورية، المجلس المحلي 12:00-19:00

المشهد، بيت المسنين 12:00-19:00

جسر الزرقاء، ملعب مسقوف 12:00-19:00

عسفيا، المدرسة الابتدائية "أ" 10:00-18:00

القدس المحتلة:

القدس الشرقية، الشيخ جراح 13:00-20:00

القدس الشرقية، جبل المكبر 13:00-21:00.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أم الفحم
#تطعيم ضد كورونا
#لقاحات

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