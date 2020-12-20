عيلوط: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

شارك العشرات في وقفة احتجاجية تنديدا بجريمة قتل الفتى أحمد مجدي أبو راس (16 عاما) في قرية عيلوط، ظهر اليوم الأحد.

وبادر إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية قسم الشؤون الاجتماعية في مجلس عيلوط المحلي، وشارك فيها أسرة المرحوم وعدد من زملائه الطلاب وبعض أهالي القرية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات منددة بجرائم القتل، وأطلقوا بالونات سوداء في إشارة على الحزن والأسى إثر جريمة قتل الفتى أبو راس.

يذكر أن جريمة قتل الفتى أحمد مجدي أبو راس اقتُرفت يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2020، إذ تعرض للطعن بآلة حادة في عيلوط، نُقل على إثرها بحالة حرجة إلى المستشفى، وأقر الأطباء وفاته، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة واعتقلت فتى من عيلوط، بشبهة تورطه في جريمة القتل، واستصدرت أمر حظر نشر على كافة تفاصيل الجريمة.