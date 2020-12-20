كفر قرع: استقبال الطلاب في جميع المدارس

استقبلت مدارس كفر قرع الطلاب والطالبات صباح اليوم، الأحد، إثر إعلان اللجنة الوزارية لشؤون المناطق المقيّدة عن إدراج القرية في الدائرة الصفراء، حسب مخطط "شارة ضوئية" (رمزور) بشأن انتشار فيروس كورونا.

وأكد مجلس كفر قرع المحلي أنه "على ضوء تصنيف كفر قرع كبلد صفراء، تقرّر استمرار استقبال الأطفال في الحضانات والروضات والبساتين وانتظام الدراسة عن قرب في جميع المدارس بالبلدة، دون استثناء، بما في ذلك المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية".

وأكد استقبال الطلاب بالمدارس وبدء العمل في كل مدرسة بترتيب أمور الدراسة والفعاليات اللامنهجية، حسب البرامج المعدة من قبل طواقم التعليم وحسب التوجيهات المهنية.

وختم مجلس كفر قرع المحلي بالقول إنه "من باب المسؤولية، الفرديّة والجماعية، علينا الحفاظ على التعليمات والالتزام بها حفاظًا على مجتمعنا وعلى سير التعليم والحياة العامّة والتجاريّة. الرجاء الحفاظ على التعليمات بالتباعد ولبس الكمامة، والالتزام بالحجر البيتيّ للمصابين ومَن تواصل معهم، كلّ ذلك من شأنه منع انتشار الفيروس والحفاظ على مجتمعنا".