مجد الكروم: وقفة احتجاجية إثر الاعتداء على قسم الهندسة

نظمت وقفة احتجاجية في قرية مجد الكروم بمنطقة الشاغور، اليوم الأحد، في أعقاب إطلاق النار والاعتداء على قسم الهندسة التابع للمجلس المحلي.

وشارك في الوقفة التي نظمت في ساحة "العين" وسط البلدة عدد من الأهالي بالإضافة إلى رئيس المجلس، سليم صليبي، وموظفي وأعضاء المجلس المحلي.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منددة بالاعتداء والجريمة، إذ كتب على بعض منها "لا للعنف" و"احمل كتابا لا تحمل سلاحا" و"الاعتداء على مؤسساتنا خط أحمر".

وكان المجلس المحلي قد أعلن عن إغلاق كافة أقسامه لغاية يوم غد، الإثنين، إلى جانب تنظيم خطوات احتجاجية استنكارا للعمل الجبان وعملية إطلاق نار؛ حسب ما جاء في بيان للمجلس.

وحمّل المجلس في بيانه "المسؤولية للشرطة بأخذ دورها في الوصول إلى الجاني خلال الفترة القريبة".

وقرر المجلس "إغلاق أبواب المجلس المحلي بكافة أقسامه حتى صبيحة يوم غد الإثنين، وعدم استقبال الجمهور"، وذلك "من أجل توفير الأمن والأمان للموظفات والموظفين".