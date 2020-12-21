إصابة امرأة سقطت من شرفة منزلها بيافا

أصيبت امرأة (50 عاما) بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة في حادث منزلي بمدينة يافا، اليوم الإثنين.

وجاء في التفاصيل، سقطت امرأة من شرفة منزلها في يافا، وأُصيبت بجروح وُصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة.

وأفاد أحد أفراد الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان أنه "حسب الجيران سقطت المرأة من شرفة منزلها في أثناء قيامها بنشر الغسيل، وبمساعدة مسعفين آخرين قدمنا العلاجات الأولية لها، وجرى نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.