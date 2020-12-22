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بلدية أم الفحم: خلافات صناديق المرضى أفشل افتتاح مركز التطعيم

تاريخ النشر: 22/12/2020 - 08:16

بلدية أم الفحم: خلافات صناديق المرضى أفشل افتتاح مركز التطعيم
محطة فحص كورونا في أم الفحم (تصوير البلدية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أفادت بلدية أم الفحم أنها منذ نحو أسبوع تبذل قصارى جهدها لافتتاح مركز تطعيم لوائي لأم الفحم والمنطقة، وأنها هيأت كافة المتطلبات الأساسية لهذا الهدف، مشيرة إلى أنه "حاولنا تهيئة كافة الظروف لافتتاح مركز تطعيم في المدينة، إلا أن تعنت وخلافات صناديق المرضى فيما بينها أفشل الافتتاح".

وأضافت أن "خطواتنا كلها كانت منسقة مع وزارة الصحة والجبهة الداخلية وصناديق المرضى، وتم تحديد مكان المركز، وبدأنا بتجهيزه، ليضم بين جناحيه صناديق المرضى الثلاثة، كلاليت ومئوحيدت ومكابي، كون شروط إعطاء التطعيمات ليست بالسهلة لكل عيادة لوحدها، إلا أننا وبكل أسف اصطدمنا بحرب غير متوقعة بين العيادات الثلاث، كل يشد لمصلحته، وتعنت الجميع دون التنازل لصالح الآخر، أفشل افتتاح المركز، الأمر الذي يعني إرسال اهالي أم الفحم إلى الخضيرة أو العفولة أو الناصرة لتلقي هذه التطعيمات".

وختمت بلدية أم الفحم بالقول إنه "نتوجه إلى أهلنا بضرورة تلقي التطعيمات، حيث ستبدأ عيادة كلاليت، اليوم، بإعطاء هذه التطعيمات في عيادتها لمؤمنيها في حي الظهر. بلدية أم الفحم ستستمر بالعمل أمام كافة الأطراف المعنية وذات الصلة، وعلى رأسها وزارة الصحة، حتى يتلقى أهلنا في أم الفحم التطعيم في بلدنا، وليس في مكان آخر".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أم الفحم
#مراكز التطعيم
#كورونا
#صناديق المرضى
#تطعيمات كورونا

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