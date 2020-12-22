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كابول: اتهام 5 أشخاص بالمشاركة في شجار وإطلاق نار

تاريخ النشر: 22/12/2020 - 09:17

كابول: اتهام 5 أشخاص بالمشاركة في شجار وإطلاق نار
وقفة احتجاجية ضد العنف بكابول (أرشيف عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، لائحة اتهام ضد 5 أشخاص من قرية كابول، على خلفية ضلوعهم في شجار بين عائلتين وجرائم إطلاق نار على منازل.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، يوم أمس الإثنين، تهم "التسبب بإصابة في ظروف خطيرة وحيازة ونقل وسلاح".

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه "في يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر تلقت الشرطة بلاغا حول جريمتي إطلاق نار بفارق دقائق قليلة في كابول، إذ تبين أن جناة أقدموا في ساعات الظهر على إطلاق النار من داخل سيارة باتجاه مواطنين كانا يسيران في البلدة، ثم أطلقوا النار على سيارة وداخلها مواطنين أيضًا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية".

وجاء في لائحة الاتهام أنه "في أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة اثنين من المتهمين قبل إقدامهما على إضرام النار في السيارة الضالعة بالجرائم، ولاحقا جرى اعتقال 3 آخرين وتبين خلال التحقيق معهم أنهم خططوا للأحداث لفترة طويلة ونفذوا عمليات مراقبة وتتبع، ثم قاموا فيما بعد بتجهيز أنفسهم بمسدسين وسيارة حملت لوحة ترخيص مزورة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كابول
#لوائح اتهام
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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