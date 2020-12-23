اتهام: داس على عنق زوجته وضربها على رأسها بمطرقة

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، ضد شخص من إحدى قرى الجليل، نسبت إليه "محاولة القتل والاعتداء على زوجته في ظروف خطيرة".

ويستدل من لائحة الاتهام التي سُمح بنشر بعض تفاصيلها أنه "على خلفية توتر بالعلاقة بين المتهم وزوجته، هاجم المتهم زوجته، إذ دفعها وأسقطها أرضا ثم داس على عنقها وضربها على رأسها بواسطة مطرقة حديدية عدة مرات، بهدف التسبب بوفاتها وأصابها بجروح وكدمات خطيرة".

وذُكر في لائحة الاتهام أن "المتهم كان قد اعتدى على زوجته في حادثتين أخريين في عام 2018 وفي عام 2020".

يذكر أخيرًا أنّ المحكمة حظرت نشر أي تفاصيل أخرى من لائحة الاتهام أو هويتي المتهم والضحية.