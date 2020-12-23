اعتقال مشتبه بإضرام النار في مدرسة برهط

اعتقلت الشرطة مشتبها (43 عاما) بإضرام النار في مدرسة التقوى الثانوية بمدينة رهط، الليلة قبل الماضية.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الأربعاء، اعتقلت المشتبه به في أعقاب عمليات إشعال النار بغرف دراسية بمدرسة التقوى الثانوية في رهط.

ومن المزمع أن المحكمة في طلب تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه.

يذكر أن الاعتداء على المدرسة وإضرام النار داخل عدد من الغرف الدراسية أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للمدرسة ومحتوياتها.