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اعتقال مشتبه بإضرام النار في مدرسة برهط

تاريخ النشر: 23/12/2020 - 09:20

اعتقال مشتبه بإضرام النار في مدرسة برهط
المدرسة إثر إضرام النار فيها، الليلة قبل الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة مشتبها (43 عاما) بإضرام النار في مدرسة التقوى الثانوية بمدينة رهط، الليلة قبل الماضية.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الأربعاء، اعتقلت المشتبه به في أعقاب عمليات إشعال النار بغرف دراسية بمدرسة التقوى الثانوية في رهط.

ومن المزمع أن المحكمة في طلب تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه.

يذكر أن الاعتداء على المدرسة وإضرام النار داخل عدد من الغرف الدراسية أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للمدرسة ومحتوياتها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#النقب
#رهط
#مدارس
#العنف والجريمة
#جنائيات

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