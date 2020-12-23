مصرع شخصين بحادثي طرق قرب الخضيرة وديمونا

توفي شخصان، صباح اليوم الأربعاء، في حادثي طرق منفصلين قرب الخضيرة وديمونا، حيث لقي شخص مصرعه بعد أن صدمته شاحنة وهو يقود دراجة هوائية على شارع 65، بينما في منطقة النقب أريحا، لقي شخص حتفه جراء تصادم بين شاحنة ومركبة.

مصرع سائق دراجة هوائية دهسا على شارع 65

لقي سائق دراجة هوائية (65 عاما)، مصرعه صباح اليوم الأربعاء، جراء تعرضه للدهس عندما كان يسير بدراجاته على شارع رقم 65 بمساره بالقرب من "معسكر 80" باتجاه الخضيرة.

استدعيت طواقم طبية إلى المكان وأجرت عمليات إنعاش للمصاب في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى، وأقر الطبيب المرافق وفاته متأثرا بإصابته على الفور.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، حيث أغلقت الشرطة الشارع أمام المركبات لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق.

وطالبت الشرطة من جمهور السائقين عدم التوافد إلى المكان، والسفر عبر طرقات بديلة، حيث شهد شارع 65 اختناقات مرورية للمسافرين باتجاه الخضيرة.

مصرع شخص بحادث طرق قرب ديمونا

وفي النقب، لقي شخص (50 عاما) مصرع جراء حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبة على شارع رقم 25 بمساره قرب بلدة ديمونا في النقب، حيث فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وعملت طواقم الإنقاذ والإطفاء على تخليص شخص جريح كان عالقا داخل المركبة، فيما قامت طواقم الإسعاف بعمليات إنعاش للمصاب في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن الطاقم الطبي أقر وفاته لاحقا متأثرا بإصابته الخطيرة جدا.

إصابة خطيرة في انقلاب سيارة قرب شقيب السلام

أصيب شخص، يبلغ من العمر 60 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لحادث انقلاب سيارة في شارع 25 قرب شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية لمصاب عانى جراحا حرجة في أنحاء جسده، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 291 شخصا بينهم 96 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية أمس الأحد.

هذا ووفقا للمعطيات نفسها، فإن 81 شخصا لقوا مصارعهم دهسا في أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري.