الخميس: محطات لفحص كورونا في بلدات عربية

تُقام اليوم، الخميس، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وتُقام محطات الفحص وتكون مفتوحة حسب البرنامج التالي:

طوبا الزنغرية، مركز الشبيبة 14:00-09:00

كفر ياسيف، مدرسة كفر ياسيف 13:00-16:30

كابول، مدرسة الأفق 17:30-21:00

ساجور، المركز الجماهيري 14:00-19:00

عرابة، مدرسة راس العين الابتدائية 12:00-19:00

المغار، قاعة المنصورة 11:00-19:00

أم الفحم، السوق البلدي 12:00-19:00

طرعان، المركز الجماهيري 12:00-19:00

كفر كنا، المركز الجماهيري 12:00-19:00

يافة الناصرة، المركز الجماهيري 12:00-19:00

جلجولية، مسجد الروضة 14:00-20:00

زيمر، شارع هارون 3 14:00-20:00

قلنسوة، موقف المقبرة 18:30-21:00.