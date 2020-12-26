كورونا: وفاة مسنة من يركا و227 حالة في أم الفحم

سجلت مدينة أم الفحم أمس، الجمعة، 5 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ عدد الحالات النشطة 227، علمًا أنها مصنفة ضمن المنطقة البرتقالية بمؤشر ضوئي 6.3.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "نسبة الفحوصات الإيجابية من مجمل الفحوصات بلغت 9%، فيما بلغ عدد الإصابات لكل 10 آلاف مواطن 23 إصابة".

وأضاف أن "مركز التطعيم المشترك يعمل اليوم حتى الساعة الثامنة مساءً، وابتداء من الغد سيكون التطعيم لمن هم فوق 60 عاما دون حجر مسبق، كما ستقام محطة فحص كورونا في السوق البلدي من الساعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء لمؤمني عيادتي ’كلاليت’ و’مؤحيدت’".

وختم فؤاد بالقول "في حالة الضرورة يمكن التوجه اليوم أيضًا إلى قرية عرعرة (مدرسة طه حسين) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصرا لكافة العيادات، بالإضافة إلى مصمص (مسجد خالد بن الوليد) من الساعة الثانية عشر وحتى السابعة مساء لكافة العيادات".

يركا: وفاة مسنة تأثرا بكورونا

توفيت مسنة (80 عاما) من قرية يركا متأثرة بإصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد، في أحد أقسام كورونا في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

وجاء على لسان الناطق بلسان المستشفى أن "54 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في 3 أقسام كورونا بينهم 36 بحالة خطيرة من ضمنهم 14 بحالة حرجة وهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، بالإضافة إلى 16 بحالة متوسطة واثنين بحالة طفيفة".