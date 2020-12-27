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النقب: هدد شابة وابتزها ماديا فحاولت الانتحار

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 10:58

النقب: هدد شابة وابتزها ماديا فحاولت الانتحار
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في بئر السبع، اعتقال شاب يبلغ من العمر 19 عاما، للاشتباه بتهديد شابة (18 عاما) من منطقة النقب، جنوبي البلاد، بابتزازها وتهديدها بنشر صورها وهي بلباسها الكامل وتمشي في الشارع إذا لم ترسل إليه صورها وهي عارية أو تدفع له مقابلا ماديا.

وعلم أنه جرى تمديد اعتقال المشتبه به، أول من أمس الجمعة، لغاية يوم غد الإثنين، إذ جاء في قرار المحكمة أن "الحديث يدور عن قضية خطيرة للغاية".

وجاء في التفاصيل أن "الشابة عاشت وضعا نفسيا سيئا بعد تلقيها التهديدات، حتى أنها حاولت وضع حد حياتها، وباشرت الشرطة التحقيق في القضية في أعقاب دخول الشابة المستشفى لتلقي العلاج".

واعتقلت الشرطة المشتبه به، يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر 2020، بعدما قامت الشابة بوضع غلاف فيه مال حتى تسلمه إياه، واتضح من خلال التحقيق أن هناك مشتبها آخر قام باستغلاله ودفعه إلى هذه الفعلة؛ وتبحث الشرطة عنه من أجل اعتقاله.

يذكر أن محامي الدفاع عن المشتبه به، ادعى أنّه لا علاقة لموكله في القضية عدا كونه وسيطا، وأشارت الضحية إلى اسم آخر في شهادتها أمام الشرطة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#النقب
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#شبهات

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