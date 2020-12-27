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انخفاض في منسوب المياه ببحيرة طبرية

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 10:25

انخفاض في منسوب المياه ببحيرة طبرية
بحيرة طبرية (تصوير سلطة المياه)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

انخفض منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ1.5 سنتيمتر، أواخر الأسبوع الماضي، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الأحد.

وأضافت أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.90 تحت سطح البحر، وفقا لفحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وتبين أن انخفاض منسوب المياه مرده توقف هطول الأمطار والرياح الجافة وضخ المياه من بحيرة طبرية ونقلها إلى منطقة النقب في مشروع المياه القُطري الإسرائيلي.

هذا، و ينقص البحيرة مترا و10 سنتميترات لامتلائها بشكل كامل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بحيرة طبرية
#منسوب المياه

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