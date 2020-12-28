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اتهام: أطلق النار على فرع بنك ومحال تجارية

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 12:08

اتهام: أطلق النار على فرع بنك ومحال تجارية
فرع بنك "لئومي" في المغار (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد رونين أصلان (24 عاما) من المغار نسبت إليه حيازة أسلحة وإطلاق النار على فرع بنك ومحال تجارية في القرية.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 تواصل المتهم مع المرحوم بيان أصلان وشخص آخر وأبلغهما أنهم سيطلقون النار على فرع بنك ’لئومي’ في المغار، وبعد ذلك توجهوا إلى المكان وعند وصولهم نزل المتهم وبيان أصلان من السيارة وقاما بإطلاق النار على المحال التجارية في المجمع وفرع البنك، ما أسفر عن إلحاق أضرار في المكان دون وقوع إصابات بشرية".

كما جاء في الاتهام أن "الشرطة تلقت بلاغا حول احتمال إطلاق نار على أحد البنوك في المغار، وبناء عليه قامت عناصرها بنصب كمين من أجل إحباط الجريمة، وعند وصول الجناة أطلقت الشرطة النار على إطارات سيارة المتهم وعندما توقف الجناة عن إطلاق النار، أطلق أحد عناصر الشرطة النار نحوهما إذ أصيب المتهم بيده فيما قتل بيان أصلان متأثرا بجروحه آنذاك".

وختمت لائحة الاتهام أن "المتهم والآخر لاذا بالفرار من المكان، وبعد مطاردتهما من قبل الشرطة واصطدامها بالسيارة تمكن كلاهما بالفرار مشيا على الأقدام، وفي وقت لاحق جرى اعتقال المتهم عند نقله إلى المستشفى لتقي العلاج".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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#بيان أصلان
#رونين أصلان
#بنك لئومي

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