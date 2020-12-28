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محطات لإجراء فحص كورونا في البلدات العربية الإثنين

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 09:40

محطات لإجراء فحص كورونا في البلدات العربية الإثنين
محطة فحص كورونا بقلنسوة (تصوير البلدية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم الإثنين، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

عبلين، القاعة الثقافية 14:00-20:00

جديدة المكر، القاعة الرياضية 14:00-19:00

المغار، القاعة الرياضية 14:00-19:00

باقة الغربية، الديوان 12:00-19:00

طرعان، المركز الجماهيري 12:00-19:00

المشهد، بيت المسنين 12:00-19:00

عين ماهل، قاعة المدرسة الثانوية 12:00-19:00

الرينة، المدرسة الابتدائية ب 12:00-19:00

وفي القدس المحتلة، تقام محطات الفحص وفقًا للبرنامج التالي:

الشيخ جراح 08:00-15:00

جبل المكبر 13:00-21:00.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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#المجتمع العربي

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