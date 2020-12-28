وفاة الرئيس السابق لمجلس طلعة عارة

توفي الرئيس السابق لمجلس طلعة عارة، مصطفى أحمد مصطفى حمد إغبارية من قرية مشيرفة، اليوم الإثنين.

وأعلنت العائلة أنه نظرا للأوضاع الراهنة وبسبب جائحة كورونا، تُقبل التعازي هاتفيا أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وعانى الفقيد في الفترة الأخيرة من مرض عضال لم يمهله طويلا.

وكان قد شغل منصب رئيس مجلس طلعة عارة بين الأعوام 2013-2018، وكان شخصية اجتماعية معروفة في منطقة وادي عارة والمجتمع العربي.

يذكر أن مجلس طلعة عارة يضم قرى مشيرفة ومصمص والبياضة وزلفة وسالم.