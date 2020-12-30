أم الفحم: تمديد اعتقال رجل هدد زوجته في المحكمة

مددت محكمة الصلح في الخضيرة اعتقال رجل، يبلغ من العمر 49 عاما، من سكان أم الفحم بشبهة تهديد زوجته في المحكمة.

وبموجب قرار المحكمة فقد جرى تمديد اعتقال الزوج المشتبه لغاية يوم غد، الخميس، على ذمة التحقيق.

وادعت الشرطة أنها "تلقت بلاغا حول قيام مواطن من أم الفحم بتهديد زوجته داخل محكمة الصلح في الخضيرة، وذلك قبل بدء جلستهما بوقت قصير".

وأضاف بيان الشرطة أنه "مع تلقي البلاغ شرعت الشرطة بالتحقيق وقامت باعتقال المشتبه به وإحالته للتحقيق".