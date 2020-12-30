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إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار قرب عكا

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 08:05

إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار قرب عكا
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب شاب من كفر ياسيف بمنتصف العشرينيات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار قرب عكا صباح اليوم الأربعاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث إطلاق نار بالقرب من مفرق عكا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الميدانية لشاب (26 عاما) ونقله على وجه السرعة وهو بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية أن شاحنة كانت تسافر على شارع رقم 4 وبمساره قرب مفرق عكا تعرضت إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة سائق الشاحنة بجروح.

ولم تعلن الشرطة عن تنفيذ اعتقالات أو خليفة الحادث، حيث بينت تحقيقات الشرطة أن سائق الشاحنة الذي استهدف من بلدة كفر ياسيف.

وتشهد البلدات العربية في الآونة الأخيرة تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل.

يأتي ذلك، فيما تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

كما تمتنع الشرطة عن إنفاذ سلطة القانون، والقيام بدورها بمكافحة فوضى السلاح التي باتت تهدد الأمن الشخصي للمواطنين.

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#العنف والجريمة
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