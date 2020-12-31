عادا من دبيّ: اعتقال مسافرين رفضا وضع كمامات

اعتقلت الشرطة الإسرائيليّة، الخميس، مسافرين عادا من دبي رفضا وضع كمامات أثناء وجودهما على الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ طاقم الطائرة توجّه إلى الشابين بطلب وضع الكمامات أكثر من مرّة خلال الرحلة، إلا أنهما رفضا ذلك.

وتُلزم شركات الطيران الإسرائيليّة المسافرين بوضع كمامات أثناء الرحلات.

ومع استمرار رفض المسافرين وضع الكمامات، أخبر كابتن الطائرة الشرطة الإسرائيليّة وفور هبوط الطائرة دخلت الشرطة إلى الطائرة واعتقلت الشابين.

وأمس، الأربعاء، تبيّن أنّ 14 شخصًا كانوا على متن رحلة جويّة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون هم مصابون بالفيروس، ليرتفع عدد الإسرائيليّين الذين عادوا من دبي حاملين للفيروس إلى 343.

ومطلع الشهر الجاري، منعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إعلان إسرائيل عن الإمارات أنها دولة حمراء، على خلفية انتشار فيروس كورونا، وإلزام العائدين منها بالدخول إلى حجر منزلي، ما سيؤدّي إلى تردّد السياح الإسرائيليّون في السفر إلى الإمارات.

وجاء ذلك وفقا لتقارير نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في أعقاب قرار وزارة الصحة الإسرائيلية الإعلان عن الإمارات دولة حمراء. وقالت هذه التقارير إن وزيري الخارجية، غابي أشكنازي، والصحة، يولي إدلشتاين، اتفقا على ألا يتم الإعلان عن الإمارات دولة حمراء من دون مصادقة وزارة الخارجية، وذلك من أجل منع أزمة سياسية بين الدولتين، اللتين وقعتا على اتفاق تحالف وتطبيع علاقات، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وادّعت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الإمارات لا تستوفي معايير تحويلها إلى دولة حمراء، وأن وزارة الصحة أرادت الإعلان عنها دولة حمراء تحسبا من تجمهر الإسرائيليين هناك.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن الوزارة وضعت "فيتو" على طلب وزارة الصحة الإعلان عن الإمارات دولة حمراء، تحسبا من أن يؤدي إعلان كهذا إلى أزمة سياسية.

كذلك نقل "واللا" عن مسؤولين في الإمارات قولهم، خلال محادثة هاتفية، إنهم عبّروا عن احتجاج على عزم إسرائيل الإعلان عن الإمارات دولة حمراء وأنهم طلبوا تغيير قرار وزارة الصحة الإسرائيلية. وحذر الإماراتيون من أن إعلانا كهذا سيضر بخطوات تعاون بين الدولتين في الفترة القريبة، مثل مؤتمرات رجال أعمال.